ترامب ينظر في إمكانية عقد لقاء مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينظر في إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن إمكانية عقد القمة الروسية – الأمريكية: "نحن ننظر في هذه الإمكانية، مثلما في إمكانية لقاءات مع زعماء آخرين حول العالم".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادر مطلعة في وقت سابق أن اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد في يوليو المقبل.

جدير بالذكر، أنه في أعقاب الاتصال الهاتفي بينهما يوم 20 مارس الماضي، أوعز الرئيسان للأجهزة المعنية في البلدين بدراسة مسألة التحضير لهذا اللقاء، ولكن حسب تصريحات الكرملين الأخيرة لا يوجد أي شيء محدد بهذا الخصوص حتى الآن.

المصدر: تاس