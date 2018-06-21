لافروف: نؤيد مبادرة غوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأييد بلاده لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة، ورفض اتهامات واشنطن لمجلس الأمن الدولي بالتحيز ضد إسرائيل.

لافروف: روسيا تؤيد مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة

غوتيريش: روسيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعليها أن تلعب دورا بتأسيس عالم متعدد الأقطاب

غوتيريش: الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا بشأن سوريا وكانت حاضرة في مؤتمر سوتشي للحوار

يتبع...