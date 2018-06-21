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لافروف: نؤيد مبادرة غوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأييد بلاده لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة، ورفض اتهامات واشنطن لمجلس الأمن الدولي بالتحيز ضد إسرائيل.

لافروف: روسيا تؤيد مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة

غوتيريش: روسيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعليها أن تلعب دورا بتأسيس عالم متعدد الأقطاب

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يتبع...

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