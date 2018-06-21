لافروف: نؤيد مبادرة غوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kefz
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأييد بلاده لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة، ورفض اتهامات واشنطن لمجلس الأمن الدولي بالتحيز ضد إسرائيل.
لافروف: روسيا تؤيد مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة
غوتيريش: روسيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعليها أن تلعب دورا بتأسيس عالم متعدد الأقطاب
غوتيريش: الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا بشأن سوريا وكانت حاضرة في مؤتمر سوتشي للحوار
يتبع...
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)