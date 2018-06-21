لافروف: نؤيد مبادرة غوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأييد بلاده لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة، ورفض اتهامات واشنطن لمجلس الأمن الدولي بالتحيز ضد إسرائيل.

وعبر لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو اليوم، عن أمل روسيا في ألا يكون قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قرارا نهائيا، وأن "تؤكد واشنطن على تمسكها بالأمم المتحدة، وخاصة في شق مهم لها كحقوق الإنسان".

ورفض لافروف اتهامات وجهتها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية نيكي هايلي لمجلس الأمن الدولي بالعدائية الدائمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن بحث الأحداث الأخيرة في غزة والاشتباكات وقصف إسرائيل انطلاقا من القطاع وإجراءات إسرائيل الجوابية تثبت موضوعية معظم أعضاء مجلس الأمن في مواقفهم.

وأضاف: "على الأقل، كانت هناك إدانة واضحة للغارات الإسرائيلية، وتنديد البعثة الروسية بها".

كما شكّك لافروف في استنتاجات لجنة الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا حول سوريا اتهمت فيه الجيش السوري بارتكاب جرائم حرب خلال تحرير الغوطة الشرقية.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لم يزوروا مناطق القتال في سوريا، وأن موسكو لا تثق في أساليب العمل "عن بعد" فيما يتعلق بجرائم الحرب أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

من جهته، أعرب غوتيريش عن ثقته بأن كلا من الجيش السوري والجماعات المسلحة، قد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال المعارك في الغوطة الشرقية.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا على الساحة السورية وهي كانت حاضرة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، مضيفا أن الطرفين يعملان من أجل تطبيق مقررات سوتشي بصورة كاملة، مرجحا تشكيل اللجنة الدستورية السورية في وقت قريب.

وذكر غوتيريش أن روسيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعليها أن تلعب دورها في التأسيس لعالم متعدد الأقطاب.

وبحث لافروف وغوتيريش ما يحيط باتفاق إيران النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، والتطورات الأخيرة حول شبه الجزيرة الكورية، والتي وصفها الوزير الروسي بأنها "تبعث على بعض التفاؤل".

المصدر: وكالات