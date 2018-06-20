مقتل 84 عسكريا وشرطيا على يد الانفصاليين في الكاميرون منذ سبتمبر 2017

قتل أكثر من 80 من عناصر الجيش والشرطة على يد انفصاليين في مناطق ناطقة بالإنجليزية في الكاميرون منذ سبتمبر 2017، وفقا لتقرير حكومي نشر اليوم الأربعاء.

وجاء في التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء الكاميروني، فيليمون يانغ، في العاصمة ياوندي، أن المسلحين الانفصاليين شنوا، منذ هذا التاريخ وحتى 11 يونيو الجاري 123 هجوما أسفرت عن 84 قتيلا، بينهم 32 جنديا و42 من عناصر الدرك و7 ضباط شرطة، دون ورود معطيات عن الخسائر في صفوف الانفصاليين.

إقرأ المزيد

كما أدت الأعمال القتالية أيضا، خلال الفترة المذكورة، إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين إلى نيجيريا المجاورة. وذكر التقرير أن الحكومة الكاميرونية خصصت، خلال 18 شهرا، مبلغا يعادل 21,7 مليون دولار لمساعدة نحو 75 ألف نازح داخل البلاد.

وذكرت "رويترز" أن ما بدأ، أواخر العام 2016، كحراك سلمي يطالب بتمثيل أكبر للأقلية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون حيث اللغة الفرنسية هي السائدة، تحول إلى نزاع مسلح، بعد أن لجأت الحكومة لاستخدام القوة العسكرية ضد أنصاره، حيث كان الجيش يطلق النار على مدنيين من مروحيات ويحرق قرى.

المصدر: رويترز