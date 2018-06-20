أردوغان يعلن عن شن هجمات جديدة داخل سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن بلاده ستشن قريبا هجوما على المناطق السورية المحاذية لولاية شانلي أورفه جنوبي أنقرة لتطهيرها من الإرهابيين.

وأشار أردوغان إلى أن قواته نجحت في استهداف قادة بحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق.

وقال أردوغان في مؤتمر انتخابي بولاية أورفه "جاء الدور على المناطق السورية المحاذية لولاية شانلي أورفة، سنطهرها قريبا من الإرهابيين ونسلمها إلى أصحابها الأصليين من العرب والأكراد والتركمان".

وتعهد أردوغان بمواصلة التقدم في جبال قنديل شمالي العراق لمواجهة المقاتلين الأكراد مشيرا إلى أن قواته "تمكنت من القضاء على بعض قادة حزب العمال الكردستاني أثناء اجتماعهم في جبال قنديل ".

المصدر: الأناضول