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استحداث وزارات جديدة في إيران

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استحداث وزارات جديدة في إيران
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني إن حسن روحاني يعتزم استحداث وزارات جديدة في حكومته.

وأضاف واعظي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة أن هذا الموضوع سيطرح في اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه وبعد استحداث وزارات جديدة سينضم وزراء جدد أكثر شبابا للتشكيلة الحكومية، وهو ما من شأنه أن يساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية بصورة أكثر جدية.

وأوضح واعظي أنه سيتم استحداث 5 وزارات هي "السكن" و"الطرق وإعمار المدن" و"التجارة" و"الرياضة" و"الصناعة والمناجم".

المصدر: فارس

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