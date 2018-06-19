الأمم المتحدة: عدد اللاجئين في العالم سجل رقما قياسيا

أكدت الأمم المتحدة أن أزمة النزوح القسري في العالم تدهورت لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل عدد اللاجئين والنازحين في العام الماضي إلى رقم قياسي، بلغ 68.5 مليون شخص.

وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي اليوم إلى أن 16.2 مليون شخص شُرّدوا في العام 2017، وذلك يعني أن ما معدله شخص واحد نزح كل ثانيتين في هذا العام، مما يجعل من اعتماد اتفاق دولي جديد بشأن اللاجئين الضرورة الأكثر حدة من أي وقت مضى.

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وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم فرارا من الصراع المسلح والاضطهاد يبلغ حاليا نحو 25.4 مليون شخص، ما يفوق معدلات عام 2016 بـ2.9 مليون شخص، محذرا من أن عدد اللاجئين في العالم يفوق عدد سكان تايلاند،

وأكد التقرير أن البلدان النامية هي الأكثر تضررا بشكل ساحق في هذا المجال، موضحا أن أكبر موجات اللجوء في العام الماضي نجمت عن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحرب في جنوب السودان وأزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

وسجلت المفوضية ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون نتيجة طلباتهم في العالم الماضي بحوالي 300 ألف شخص، ليصل بذلك إلى 3.1 مليون شخص، بينما بلغ عدد النازحين داخليا عالميا 40 مليونا.

وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على أن المجتمع الدولي اليوم أمام نقطة تحول فاصلة، إذ أصبح من الضروري اعتماد نهج عالمي جديد وأكثر شمولة إزاء مشكلة اللاجئين.

المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين