صهر العاهل الإسباني يقبع في سجن للنساء!

أفادت وسائل إعلام محلية بأن صهر الملك الإسباني، لاعب كرة اليد السابق، إيناكي أوردانغارين، أودع في سجن للنساء بمدينة أفيلا، حيث سيقضي عقوبة لمدة 5 سنوات و9 أشهر.

إقرأ المزيد

وأدين صهر العاهل الإسباني من قبل المحكمة بتهمتي التهرب الضريبي، والاحتيال المالي، حيث توصل المحققون إلى أن أوردانغارين استخدم علاقاته بالعائلة المالكة للتعاقد مع مؤسسة "Noos Foundation" غير الربحية، وحوّل الأموال التي تحصّل عليها من الصفقات إلى حسابات في الخارج.

واختار صهر الملك أن يقضي عقوبته في سجن للنساء، مستغلا القوانين الإسبانية التي تمنح المحكوم عليه، الذي لم يوضع بعد تحت الحراسة، الحق في اختيار سجن معين.

ووقع اختيار أوردانغارين على سجن "برييفا" للنساء، الذي يضم أيضا قسما منفصلا للرجال، مكونا من خمس زنزانات وصالة للطعام، وفناء خاص، وصالة للزوار.

المصدر:lenta.ru

محمد الطاهر