 
مباشر
عاجل
أول بطاقة حمراء في مونديال روسيا من نصيب كولومبيا

صهر العاهل الإسباني يقبع في سجن للنساء!

أخبار العالم

صهر العاهل الإسباني يقبع في سجن للنساء!
Reuters
صهر ملك إسبانيا إيناكي أوردانغارين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ke2i

أفادت وسائل إعلام محلية بأن صهر الملك الإسباني، لاعب كرة اليد السابق، إيناكي أوردانغارين، أودع في سجن للنساء بمدينة أفيلا، حيث سيقضي عقوبة لمدة 5 سنوات و9 أشهر.

إقرأ المزيد
صهر ملك إسبانيا لدى اقتياده إلى السجن إدخال صهر ملك إسبانيا السجن لأكثر من 5 أعوام بتهمة اختلاس أموال عامة

وأدين صهر العاهل الإسباني من قبل المحكمة بتهمتي التهرب الضريبي، والاحتيال المالي، حيث توصل المحققون إلى أن أوردانغارين استخدم علاقاته بالعائلة المالكة للتعاقد مع مؤسسة "Noos Foundation" غير الربحية، وحوّل الأموال التي تحصّل عليها من الصفقات إلى حسابات في الخارج.

واختار صهر الملك أن يقضي عقوبته في سجن للنساء، مستغلا القوانين الإسبانية التي تمنح المحكوم عليه، الذي لم يوضع بعد تحت الحراسة، الحق في اختيار سجن معين.

ووقع اختيار أوردانغارين على سجن "برييفا" للنساء، الذي يضم أيضا قسما منفصلا للرجال، مكونا من خمس زنزانات وصالة للطعام، وفناء خاص، وصالة للزوار.

المصدر:lenta.ru

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كولومبيا - اليابان .. أهم لحظات المباراة