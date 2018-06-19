زاخاروفا: كل ما نريده من أوروبا هو التعاون وتطوير الاقتصاد

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا كانت في نهاية عهد الحرب الباردة منفتحة بالكامل أمام بلدان الغرب، لكن هذه الأخيرة خدعتها.

وقالت في حديثها لصحيفة "Hufvudstadsbladet" الفنلندية: "كنا منفتحين بالكامل أمام الغرب. وليس لأننا هزمنا. قمنا بذلك بأنفسنا، ولم يتدخل أحد فينا".

وأضافت: "كان غورباتشوف (رئيس الاتحاد السوفيتي الأخير ميخائيل غورباتشوف) يريد أن يضع حدا لسباق التسلح والحرب الباردة. وانفتحنا على الغرب، وتعرضنا لخداع. وردا على ذلك قمتم بوضع أسلاك شائكة حولنا".

وشددت على أن كل ما تريده روسيا من أوروبا هو التعاون وتطوير الاقتصاد والتجارة والاتصالات الثقافية. "نريد أن نسافر بحرية إلى بلدان بعضنا البعض والتخلص من الحاجة للحصول على تأشيرات الدخول. لكن الغرب يرفضنا دائما".

وتابعت: "يشبه ذلك الأنباء حول الغواصات الروسية في (مياه) السويد، فالجميع يقول إنها موجودة هناك، لكن أحدا لم يرها. وبعد شهر من تخويف الشعب السويدي بهذه الغواصات تكتب وسائل الإعلام خبرا صغيرا تعلن فيه أن ما اعتبرته غواصة روسية كان شيئا آخر تماما".

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا