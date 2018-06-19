إيران لا تعتزم زيادة مدى صواريخها إلى أكثر من 2000 كلم

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري إن بلاده قادرة على زيادة مدى صواريخها الباليستية لكنها تكتفي بمدى 2000 كم في الوقت الحالي.

وأشار جعفري، في كلمة ألقاها اليوم أمام ملتقى تعبئة الأساتذة الجامعيين المنعقد في جامعة طهران، أشار إلى أن إيران قادرة على زيادة هذا المدى، لكن ذلك خارج سياستها في الفترة الحالية.

وأوضح أن "معظم أهداف ومصالح العدو تقع ضمن هذا المدى"، مؤكدا أن قدرات طهران الصاروخية تعتمد على قدراتها العلمية.

وحذر قائد الحرس الثوري الولايات المتحدة من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، منوها إلى تقرير لمعهد دراسات تابع للكونغرس الأمريكي يؤكد أن طهران تملك أكبر ترسانة صاروخية في المنطقة.

وأعرب جعفري عن خيبة أمله من توقيع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في أثناء لقاء القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتفاقية تلزم بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية، مضيفا أن طهران لن تساوم بخصوص برنامجها الصاروخي والنووي.

وكان ترامب قد أعلن في أوائل مايو الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" عام 2015، بالرغم من معارضة أطراف الاتفاق الأخرى لهذه الخطوة.

المصدر: فارس