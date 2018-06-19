تنفيذ أول حكم إعدام في تايلاند خلال 9 سنوات

تم في تايلاند، للمرة الأولى منذ عام 2009، تنفيذ عقوبة الإعدام. وقالت قناة تلفزيونية محلية اليوم، إنه تم أمس إعدام مواطن تايلاندي مدان بجريمة جنائية، عن طريق حقنه بمادة سامة.

وذكرت القناة، أن القضاء التايلاندي كان قد دان الشاب الجاني بجريمة قتل طالب يبلغ من العمر 17 عاما، بشكل متوحش في عام 2012.

وتمكنت الشرطة من القبض على القاتل في غضون ساعات قليلة بعد وقوع الجريمة. وتبين أن هذه الجريمة ارتكبت بدافع السرقة.

وأشارت القناة، إلى أن آخر عملية إعدام في البلاد قبل ذلك، نفذت في عام 2009 بحق رجل تمت إدانته بتهمة تهريب المخدرات بكميات كبيرة.

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وتفيد معطيات مصلحة السجون في تايلاند، بأنه في الفترة من عام 1935 وحتى الآن تم إعدام 326 شخصا. وكان الحكم ينفذ رميا بالرصاص حتى عام 2003. وفي ديسمبر عام 2003 باتت عمليات الإعدام تنفذ عن طريق الحقن بمادة سامة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

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