مفتشة جمارك كويتية تحبط محاولة ماكرة لتهريب مخدرات!

أحبطت مفتشة جمارك كويتية محاولة مبتكرة وماكرة لتهريب مخدر "الشبو" عبر مطار البلاد.

وأوضحت "الجريدة" الكويتية أن مفتشة تعمل في جمارك المطار أحبطت "محاولة مبتكرة لتهريب المخدرات حيث ضبط بكرات تزن أكثر من 6 كيلوغرام مخبأ بها الشبو".

وأفادت الصحيفة بأنه إثر ذلك أوقف "وافد آسيوي قدم من موطنه بالمواد الممنوعة وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة".

ونقل المصدر عن نائب رئيس لجنة الإعلام الجمركي ومراقب مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى قوله: "إن مفتشة من فريق (جوالة المطار) اشتبهت بوافد آسيوي لدى وصوله إلى البلاد قادماً من موطنه ليتم اقتياده وتفتيش حقيبته يدويا والعثور على (بكرات) تطريز تزن أكثر من 6 كيلوغرام أخفى بها مخدر الشبو".

يذكر أن مخدر "الشبو" ويعرف أيضا بـ"الكريستال ميث" يعد مخدرا صناعيا خطرا، وينتشر في شرق آسيا حيث أطلق عليه اسم "الشبو".

ويعرف هذا المخدر بأنه واسع الانتشار وشديد الفتك، يغرق متعاطوه في الإدمان سريعا ويصابون بحالات هلوسة حادة، إضافة إلى أنه رخيص الثمن بسبب بساطة تصنيعه، إلا أن تأثيره قاتل ومدمر.

المصدر: الجريدة + وكالات

محمد الطاهر

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