القدرات القتالية لحاملة الطائرات الأمريكية الجديدة "جيرالد فورد"

تحدثت مجلة National Interest الأمريكية، عن التسليح والقدرات القتالية لحاملة الطائرات الأمريكية الجديدة "جيرالد فورد".

وأشارت إلى أن السفينة الحربية الجديدة، تتميز عن حاملات الطائرات القديمة من طراز "نيمتس"، بوجود مفاعلين نوويين يوفران لها 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يكفي حاجة مدينة بأكملها من الكهرباء.

وبفضل ذلك، تم تركيب جهاز كبح للطائرات كهرومغناطسي من طراز EMALS على السفينة، وهو أكثر فعالية وأقل وزنا من الأجهزة المماثلة السابقة.

وعلى حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، تم تركيب، أحدث منظومة رادار في البحرية الأمريكية- Dual Band Radar (DBR)، القادرة على تقديم صور ثلاثية الأبعاد، وكذلك تحديد واعتراض الأهداف المتعددة في المجال السمتي، من 0 إلى 10 درجات.

وتم تسليح السفينة بمنصتي إطلاق من نوع Mk 29 مع 8 صواريخ من طراز ESSM لكل منهما. وهناك كذلك منظومتا دفاع جوي، صاروخية مدفعية، من طراز RAM و4 منظومات من طراز Phalanx للحماية من الطائرات الحربية والصواريخ والسفن الصغيرة.

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ويمكن على حاملة الطائرات المذكورة تركيب مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك أسلحة الليزر.

وتستطيع حاملة الطائرات هذه المشاركة في كافة أشكال العمليات الهجومية والدفاعية. وعلى متنها، يوجد سربان من مقاتلات F-35C، وكذلك سربان من القاذفات الهجومية من طراز F / A-18E ، و 5 طائرات للتشويش الإلكتروني من طراز EA-18، وطائرتا نقل عسكري من طراز C-2، و8 مروحيات من طراز MH-60S Seahawk.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين