البنتاغون يعترف بتفوق مروحيات "مي-17" الروسية على "الصقور السوداء" الأمريكية

اعترف مكتب المفتش العام بالبنتاغون بأن المروحيات الأمريكية الموردة إلى افغانستان طراز "Sikorsky UH-60 Black Hawk"، أقل كفاءة وأكثر صعوبة في التشغيل من المروحيات الروسية "مي–17".

ونقل موقع "The Drive" عن التقرير الفصلي للهيئة الأمريكية المعنية بالرقابة أن مروحيات "مي – 17" الروسية تحمل نحو ضعف الشحنات التي تنقلها المروحيات الأمريكية طراز "UH-60 Black Hawk"، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات أعلى بكثير، والطيارون الأفغان يتعلمون قيادتها بسهولة أكبر بكثير من المروحيات الأمريكية.

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ولفت المصدر إلى أن "الجيش الأمريكي حاول التقليل من هذه المشاكل"، وظهر ذلك في تصريح للمتحدث باسم البنتاغون جون فولكنر، أدلى به مؤخرا، قال فيه إن مروحيات "UH-60 Black Hawk" يمكنها القيام بـ 90% من المهمات التي تؤديها مروحيات "مي-17" الروسية.

الولايات المتحدة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج لإعادة تسليح الجيش الأفغاني. ومن المقرر، على وجه الخصوص، استبدال مروحيات "مي–17" بمروحيات "UH-60 Black Hawk" الأمريكية اعتبارا من ديسمبر القادم.

الجيش الأفغاني يمتلك 47 مروحية من طراز "مي–17"، منها 24 خارج الخدمة بسبب نقص قطع الغيار وصعوبات الصيانة، كما توجد لديه 8 مروحيات أمريكية " UH-60 Black Hawk"، ويخطط البنتاغون لزيادة هذا العدد بنهاية عام 2019 ليبلغ 52 مروحية.

المصدر:lenta.ru

محمد الطاهر