انتخاب يميني متشدد رئيسا لكولومبيا

فاز اليميني المتشدد ايفان دوكي (41 عاما) بالانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في كولومبيا أمس الأحد، وشهدت منافسة غير مسبوقة بين اليمين واليسار.

وحصل دوكي على 53،98 في المئة من الأصوات مقابل 41،8 في المئة لمنافسه غوستافو بترو (58 عاما)، أول مرشح يساري كولومبي يحقق تقدما بهذا الحجم في انتخابات رئاسية.

وقال الرئيس اليميني المنتخب، الذي يعتبر أن نص الاتفاق الموقع مع قادة التمرد السابق في البلاد "متساهل جدا"، إنه يود أن يتأكد أن كل من ارتكب جريمة "سيدفع ثمنها". وكان قد تعهد في وقت سابق بتعديل اتفاق السلام التاريخي الموقع عام 2016 مع حركة التمرد السابقة، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

ومنذ توقيع الاتفاق، الذي أبرم بعد 52 عاما من المواجهات الدامية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية التي تحولت إلى حزب سياسي، قام 7 آلاف متمرد بتسليم أسلحتهم للحكومة.

لكن كولومبيا تواجه صعوبة في الخروج من النزاع إذ أنها ما زالت تعاني من الفساد والتفاوت الاجتماعي الواضح، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب عنف عصابات مسلحة تتنازع حول تجارة تهريب المخدرات في أول بلد منتج للكوكايين في العالم.

المصدر: أ ف ب