نجل نتنياهو سبب خلاف إسرائيل والمكسيك!

قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نجله يائير سبب الأزمة الدبلوماسية التي أثيرت في مارس 2017 بين إسرائيل والمكسيك .

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن يائير هو الذي ضغط على والده لينشر تغريدة في حسابه على "تويتر" يشيد فيها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقامة جدار فاصل على الحدود مع المكسيك، رغم معارضة مستشاري نتنياهو لذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غرد: "الرئيس ترامب أنت على حق، قمت ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية، وأوقفت كل الهجرة غير الشرعية، هذا نجاح كبير، فكرة عظيمة".

وأثارت تغريدة نتنياهو غضب السلطات المكسيكية، التي وصفتها بـ "العدوانية"، مطالبة إياه بالاعتذار، حيث استدعت حينها السفير الإسرائيلي، كما قامت عند مغادرته المكسيك بتجريده من ملابسه بدعوى تفتيشه، وقام عناصر الأمن بتوبيخه، ما زاد حدة الأزمة بين البلدين.

المصدر: وكالات