طالبان ترفض اقتراح الحكومة الأفغانية تمديد الهدنة

رفضت حركة "طالبان أفغانستان" مقترح رئيس البلاد محمد أشرف غني بشأن تمديد الهدنة المؤقتة المعلنة بين الطرفين خلال عيد الفطر.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة "فرانس برس" عبر تطبيق "واتس آب" أن حالة وقف إطلاق النار ستنتهي اليوم، كما كان من المقرر أصلا، وتعتزم الحركة استئناف عملياتها القتالية، مضيفا أن "طالبان" لا تنوي تمديد الهدنة استجابة لطلب الحكومة.

وأكدت وكالة "رويترز" رفض الحركة تمديد الهدنة، نقلا عن متحدث باسمها.

وعرض الرئيس الأفغاني أمس على طالبان تمديد الهدنة لفترة غير محدودة، وأفرج عن 46 من عناصر الحركة المحتجزين لإظهار حسن نية الحكومة.

وكان غني قبل ذلك قد أعلن عن هدنة مؤقتة من جانب واحد مع الحركة بمناسبة عيد الفطر للفترة ما بين 11 و19 يونيو الجاري، ومن جانبها أعلنت حركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام فقط.

المصدر: أ ف ب + رويترز

نادر عبد الرؤوف