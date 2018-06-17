ميركل تخطط لعقد قمة أوروبية طارئة لبحث أزمة الهجرة

تخطط المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لعقد قمة طارئة حول أزمة الهجرة مع دول الاتحاد الأوروبي.

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وقال مصدر في الحكومة الإيطالية أمس السبت إن:"القرار لم يتخذ بعد، نحن في مرحلة التخطيط. في الوقت الراهن غير واضح أيضا، متى ستعقد القمة الطارئة".

وأضاف: "كما ذكرت صحيفة "فيلد" نقلا عن مصادر في دوائر حكومية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، قد يعقد الاجتماع في نهاية الأسبوع المقبل".

هذا وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 171 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا، حوالي 119 ألف شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين.

المصدر: سبوتنيك

