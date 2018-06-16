 
مباشر
عاجل
إيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين في المونديال

سويسرا.. السجن 20 شهرا لمسؤول عن منظمة إسلامية

أخبار العالم

سويسرا.. السجن 20 شهرا لمسؤول عن منظمة إسلامية
Reuters / Michael Buholzer
رئيس المجلس المركزي الإسلامي السويسري نيكولا بلانشو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdp7

أصدرت محكمة سويسرية، الجمعة، حكما بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ بحق مسؤول في المجلس المركزي الإسلامي السويسري المعروف بمواقفه المتشددة.

إقرأ المزيد
علم سويسرا سويسرا "المحايدة" تنوي السماح ببيع أسلحة لسوريا واليمن

وأصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق نعيم شرني المسؤول عن الانتاج الثقافي في المجلس، لأنه صور شريط فيديو في سوريا لصالح الإرهابيين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السويسرية "أي تي إس".

أما الممثلان الآخران وهما رئيس المجلس بلانشو والمتحدث باسمه قاسم ايلي، اللذان كانا متهمين بتأييد بث شريط الفيديو أو ساهما في الترويج له، وبرئت ساحتاهما.

وركزت شكوى النائب العام على مقابلة أجراها شرني مع الداعية الاسلامي عبد الله المحيسني خلال زيارة له إلى سوريا في خريف 2015، وأعلن النائب العام أن الأخير مسؤول إسلامي كبير ويمثل "جيش الفتح".

وكان "جيش الفتح" قد سيطر على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا في مارس  2015، علما أنه يتألف من مجموعات إسلامية على غرار "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" الفرع السوري لتنظيم القاعدة والتي عدلت اسمها لاحقا ليصبح "هيئة تحرير الشام".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا