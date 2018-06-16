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ممثلة مشهورة تقطع علاقتها بصهر ترامب بعد أن أصبح "شريرا"

أخبار العالم

ممثلة مشهورة تقطع علاقتها بصهر ترامب بعد أن أصبح
Reuters Regis Duvignau
ناتالي بورتمان
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أكدت الممثلة الأمريكية من أصول يهودية ناتالي بورتمان إنهاء صداقتها مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر لأسباب سياسية.

وأقرت بورتمان، أثناء مشاركتها الخميس الماضي في برنامج تلفزيوني بثته قناة CBS، بأن كوشنر الذي درس معها في جامعة هارفارد مطلع الألفية الثانية لم يكن طالبا مجتهدا، ما أثار ضحك الجمهور في الإستوديو.

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وأضافت الممثلة: "للأسف ليس من المضحك أبدا حين تتكلم عن شخص كان صديقا لك وبات شريرا خالصا".

وكانت علاقات الصداقة تربط بين بورتمان وكوشنر، حيث حضرت الممثلة حفل زفاف زميلها الجامعي السابق مع ابنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إيفانكا، عام 2009.

وكانت بورتمان قد رفضت في وقت سابق من العام الجاري الذهاب إلى إسرائيل لتسلم "جائزة منشأ" (Genesis Prize) بمبلغ مليون دولار، احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأما كوشنر فهو من أبرز مهندسي سياسة البيت الأبيض تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين إلى مستوى غير مسبوق بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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