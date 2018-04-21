ناتالي بورتمان تبرر قرارها عدم تسلم "جائزة نوبل الإسرائيلية"

ذكرت الممثلة الأمريكية من أصول يهودية نتالي بورتمان أنها قررت عدم حضور مراسم استلامها جائزة إسرائيلية قيمة بسبب وجود كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جدول أعمال الفعالية.

وأشارت بورتمان، على حسابها في "إنستغرام"، إلى أن الكثيرين فسروا بطريقة خاطئة قرارها عدم حضور فعالية تسلم الجائزة (Genesis Prize) التي تبلغ قيمتها مليون دولار وتمنح سنويا لشخصية يهودية معروفة في العالم، وتعتبر بمثابة "جائزة نوبل في العالم اليهودي".

وذكرت الممثلة التي ولدت في إسرائيل وغادرت إلى الولايات المتحدة في سن ثلاثة أعوام، أن قرارها نجم عن عدم رغبتها في أن تبدو مؤيدة لنتنياهو، نافية في الوقت نفسه انضمامها إلى حملة مقاطعة إسرائيل.

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وقالت: "كالعديد من اليهود في جميع أنحاء العالم، استطيع التنديد بالقيادة الإسرائيلية، دون السعي إلى مقاطعة الشعب بأكمله، وأثمّن أصدقائي الإسرائيليين وعائلتي والطبخ والكتب والفنون والسينما والرقص الإسرائيلي".

وأشارت بورتمان إلى أن إسرائيل أقيمت قبل 70 عاما من قبل الناجين من الهولوكوست، "لكن اضطهاد الذين يعانون من فظائع اليوم لا يتوافق مع قيمي اليهودية، وينبغي علي الوقوف في وجه العنف والفساد وعدم المساواة وسوء استغلال السلطة".

وجاء قرار بورتمان عدم الذهاب إلى إسرائيل على خلفية مقتل نحو 40 فلسطينيا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف في الأسابيع الماضية بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء تظاهرات "مسيرات العودة" عند حدود قطاع غزة.

المصدر: حساب ناتالي بورتمان على "إنستغرام"

نادر عبد الرؤوف