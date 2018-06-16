ترامب لرئيس وزراء اليابان: 25 مليون مهاجر مكسيكي كفيلون بخسارة منصبك

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال قمة G7 في كندا بأنه سيرسل إلى اليابان 25 مليون مهاجر مكسيكي، قبل أن يضيف أن ذلك سيؤدي إلى خروج آبي من منصبه.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوروبي أن ترامب وصف الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا ثم قال لآبي: "شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي وسوف يخرجك ذلك من منصبك قريبا جدا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين كانوا موجودين وراء كواليس القمة، أن نظراء ترامب شعروا بالاستياء من تصريحات ترامب خلال القمة حول مواضيع التجارة والإرهاب والهجرة.

وأضاف المصدر أنه عندما تحول الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إيمانويل لابد أنك تعرف هذه المشكلة، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس".

وكانت قمة مجموعة السبع G7 باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامي الصادر عنها، وشنه هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادات من قبل ترامب الذي وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي" في إشارة إلى فرض الاتحاد الأوروبي غرامات في قضايا مكافحة الاحتكار وضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

المصدر: France24.com

أولغا رودكوفسكايا