تسريبات جديدة حول إحراج ترامب لحلفائه أثناء قمة G7

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بعدد من التعليقات المحرجة خلال مباحثاته مع الزعماء الآخرين أثناء قمة السبعة الكبار في كندا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حضروا المباحثات، أن بعض تعليقات ترامب بشأن قضايا الهجرة والإرهاب أزعجت حلفاءه.

وعلى سبيل المثال، قال ترامب لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مناقشة قضية إيران ومكافحة الإرهاب: " يجب أن تكون على دراية بهذه القضية يا إيمانويل، لأن الإرهابيين كلهم في باريس".

وأثناء مناقشة قضايا الهجرة، قال ترامب مخاطبا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "لا توجد عندك مثل هذه المشكلة، ولكن بوسعي أن أرسل إليك 25 مليون مكسيكي وعندئذ ستترك منصبك قريبا جدا".

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وفي وقت سابق أفاد موقع "بازفيد" الإعلامي الأمريكي، نقلا عن مصدرين دبلوماسيين، بأن ترامب اعتبر خلال مباحثاته مع قادة السبعة الكبار القرم منطقة روسية، ووصف أوكرانيا بأنها الدولة الأكثر فسادا في العالم.

وبعد نشر أول تسريبات بشأن تصريحات ترامب خلال قمة G7 رفض البيت الأبيض التعليق عليها.

المصدر: إنترفاكس