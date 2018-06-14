البيت الأبيض يرفض التعليق على التسريبات بشأن ترامب والقرم

رفض البيت الأبيض التعليق على التسريبات التي نشرها موقع "بازفيد" الإعلامي، والتي تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف القرم بأنها "منطقة روسية" خلال قمة G7.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التسريبات المذكورة: "لست على علم بهذا التعليق. وأعرف فقط أن هناك أنباء تفيد بذلك. لكنني لا أنوي التعليق على المباحثات الخاصة التي لم أشارك فيها أو تلك التي لا توجد معلومات لدي حولها".

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وكان موقع "بازفيد" قد نقل عن مصدرين دبلوماسيين بأن ترامب وصف القرم بأنها "منطقة روسية" لأن سكانها يتكلمون باللغة الروسية، وذلك خلال القمة الأخيرة لمجموعة السبعة الكبار في كندا.

كما وصف ترامب أوكرانيا بأنها من "أكثر الدول فسادا في العالم"، حسب التسريبات التي نشرها "بازفيد". وأشار الموقع إلى أنه من غير الواضح ما إذا جاء هذا الكلام على سبيل المزاح، أو تعبيرا عن موقف أمريكي جديد بشأن القرم والأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس