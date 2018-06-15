الكرملين يؤكد أن صيغة مجموعة العشرين أكثر تناسبا من الثماني الكبار

رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على سؤال الصحفيين عن تصريحات دونالد ترامب بأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا، قائلا إنه ليس متأكدا من صحة هذه التصريحات.

وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتماء القرم لروسيا ورغبته في عودة روسيا إلى مجموعة الدول الثماني، قال إنه يفضل ألا يعلق على هذه المعلومات مشيرا إلى عدد كبير من الأخبار المزيفة في وسائل الإعلام حاليا. وشكك بيسكوف في صحة هذه التسريبات، لأن الجانب الروسي لم يكن حاضرا حينها.

أما مشاركة روسيا في مجموعة الدول الثماني فقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد على هذا السؤال بشكل واضح سابقا في الصين حيث أشار إلى أنه لم يتقدم بمبادرة تغيير صيغة هذا النادي الدولي. وشدد بوتين على أنه مستعد لاستقبال زعماء الدول المشاركة في هذا النادي في موسكو لمواصلة الحوار معهم، بينما يرى صيغة مجموعة العشرين أكثر تناسبا.

وردا على سؤال عن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، إجاب بيسكوف إنه من المبكر أن يتحدث عن ذلك، رغم وجود تفهم لدى الشركاء الغربيين بأن كل المشاكل يجب حلها في إطار الحوار .

المصدر: RT