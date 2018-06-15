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خامنئي: أمريكا هزمت في المنطقة

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خامنئي: أمريكا هزمت في المنطقة
Reuters
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
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قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن "أمريكا لم تتمكن من تحقيق مآربها على الرغم من كل مساعيها، ومهما ستهدر من أموال في المنطقة فلن تعود عليها بشيء".

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وأشار خامنئي، اليوم الجمعة، خلال خطبة عيد الفطر، إلى "تصريحات الرئیس الأمريكي الذي أعلن فيها أن بلاده أنفقت 7 تریلیونات دولار في منطقة غرب آسیا ولم تحقق شیئا"، موضحا أن: "أمريكا فشلت في المنطقة، والشیطان الأكبر لم یحقق مآربه رغم كل محاولاته ودسائسه وغطرسته".

ونوه إلى "الضغوطات الاقتصادية التي يمارسها العدو، وتهدف إلى بث اليأس بين أبناء الشعب"، قائلا إن: "السلطات الثلاث في إيران شكلت لجنة مركزية لإدارة الشأن الاقتصادي". ودعا المواطنين للترشيد في الاستهلاك وعدم التبذير والاقتصاد بالإنفاق في الأمور غير الضرورية من أجل مصالح البلاد والشرائح المستضعفة.

وأكد على أن "الذین یروجون للدعایة الإعلامیة المعادیة قائلين بأن الشعب قد تعب وفقد حيويته، هم في الحقیقة متعبون ودون حيوية، ویطلقون هذه التعميمات على الآخرین انطلاقا من أنفسهم".
كما شدد على أن: "الشعب الإيراني يعتبر ساحات العمل ساحات للمنافسة، وسنة بعد سنة ترتفع معنوياته، ويتحدى السياسات التي ترغب في إبعاده عن المعنويات وحصره في الدنيويات".

المصدر: وكالات

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