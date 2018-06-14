سياسيان نرويجيان يرشحان ترامب لجائزة نوبل للسلام

رشح سياسيان يساريان نرويجيان اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام،تقديرا لإسهامه في تسوية الأزمة حول شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن سياسيان من "حزب التقدم" المناهض للهجرة، وهو ثالث أكبر قوة سياسية في النرويج، عن عزمهما ترشيح ترامب للجائزة، لكن ذلك جاء بعد إغلاق باب الترشح في العام الجاري.

ووصف أحد هذين السياسيين، بير فيلي أموندسن، في حديث إلى شبكة NRK التلفزيونية، لقاء القمة الذي عقد الثلاثاء بين ترامب وكيم جونغ أون بأنه حادث تاريخي، قائلا إن التقدم الحاصل الآن يضمن السلام في العالم مستقبلا.

وفي العام الجاري، يتنافس 330 مرشحا من أجل الحصول على الجائزة المرموقة.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف