عدد النازحين من فنزويلا إلى كولومبيا يتجاوز المليون

أعلنت الحكومة الكولومبية أن عدد المهاجرين والنازحين من فنزويلا إلى كولومبيا، قد تجاوز المليون شخص خلال الأشهر الـ15 الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في فنزويلا.

وقال مدير شؤون الحدود في الحكومة فيليبي مونيوز إن "أكثر من مليون شخص انتقلوا من فنزويلا إلى كولومبيا خلال الأشهر الـ15 الأخيرة، بينهم 250 ألفا من المواطنين الكولومبيين العائدين، و819 ألف فنزويلي يعتزمون البقاء".

وحسب البيانات الرسمية، فقد عبر الحدود 442 ألفا و462 فنزويليا دون تأشيرات الدخول أو جوازات سفر أو حق الإقامة المؤقتة، بالإضافة إلى دخول 376 ألفا و572 فنزويليا أراضي كولومبيا بصورة شرعية، فيما عاد إلى بلادهم 250 ألف مواطن كولومبي كانوا يقيمون في فنزويلا.

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وطالبت السلطات الكولومبية المهاجرين الفنزويليين بتسجيل أنفسهم أثناء دخولهم لأراضي البلاد، في حال لم تكن لديهم تأشيرات دخول أو جنسية مزدوجة أو غيرها من الأسس القانونية للدخول، وذلك بهدف تقييم حجم الموارد الضرورية لتقديم المساعدة والخدمات.

وتتوقع السلطات الكولومبية زيادة عدد المهاجرين والنازحين من فنزويلا، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

المصدر: رويترز