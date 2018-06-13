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مصرع 4 عسكريين هنود في كشمير

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مصرع 4 عسكريين هنود في كشمير
Sputnik
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لقي 4 من العسكريين الهنود مصرعهم ، بهجوم بقذائف الهاون من جانب باكستان، في منطقة كشمير المتنازع عليها. ووقع الهجوم رغم الهدنة المعلنة لمدة شهر خلال رمضان.

وأكدت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن القصف جرى مساء أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث، باسم الجيش الهندي، رام افتار: "في البداية قصفوا مواقعنا بقذيفتي هاون ومن ثم أطلقوا النيران. ورد الجيش الهندي على النيران بالمثل. ونقوم حاليا بدراسة التدابير الأخرى المحتملة".

وأضاف المتحدث، أن القصف الباكستاني، اسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

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وفي أواسط مايو الماضي، أعلنت الهند من جانب واحد، وقف إطلاق النار داخل كل منطقة كشمير وذلك حتى نهاية شهر رمضان. وأوعزت القيادة الهندية للجيش والأمن، بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية خلال الفترة المذكورة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين 

 

 



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