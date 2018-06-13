ترامب: كيم رجل مرح ورائع

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه تمكن من التفاهم مباشرة، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال القمة الأمريكية – الكورية الشمالية في سنغافورة.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "كان التفاهم بيننا جيدا منذ بداية اللقاء... وتحدثنا عن ضرورة نزع السلاح النووي لدى بلاده، وهو تفهم ذلك ولم يجادل أبدا".

وامتدح الرئيس الأمريكي، كيم جونغ أون، ووصفه بالشاب القوي. وقال: "يتسآءل البعض، كيف بدا كيم. إنه يتمتع بشخصية جيدة جدا ويبدو مرحا وشديد الذكاء ومفاوضا رائعا. إنه شخص بتفكير استراتيجي".

ولكن رغم ذلك، أشار ترامب، إلى أنه لا يتخلى عن تصريحاته القاسية السابقة تجاه كيم، لأنه "بدونها لم يكن مقدرا للمفاوضات أن تتم"، قائلا: "أعتقد أنه بدون هذه العبارات لم يكن مقدرا لنا أن نلتقي هنا (سنغافورة). لقد فعلت ذلك على مضض.. ولكن لم يكن هناك أي خيار آخر".

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وقبل ذلك، وخلال تعليقه على القمة في سنغافورة، كتب الرئيس الأمريكي تغريدة في تويتر، شكر فيها الزعيم الكوري الشمالي، "على خطوته الجريئة لقاء المستقبل اللامع الجديد لشعبه"، وأعرب عن اعتقاده بأن فرص كوريا الشمالية، ستكون كبيرة جدا في حال تخلت عن السلاح النووي.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين