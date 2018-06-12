إسرائيل تهدد "تويتر" بسبب حماس وحزب الله

هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد آردان بمحاكمة موقع "تويتر"، في حال لم يغلق حسابات تابعة لحركة حماس وحزب الله ومنظمات أخرى.

وبعث آردان رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، وإلى رئيس مجلس إدارة الشركة أميد كردستاني، كتب فيها: "أن السماح للمنظمات الإرهابية بالعمل بحرية ونشر رسائلها التحريضية من خلال موقعكم قد يكون انتهاكا للقانون الإسرائيلي".

وأضاف: "على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، رفض "تويتر" في العديد من الحالات طلبات من السلطات الإسرائيلية لإزالة محتوى المنظمات الإرهابية والحسابات التي تحرض على المحتوى وتحرض على الهجمات الإرهابية"... "نتيجة لذلك، تقوم هذه المنظمات بتوسيع نشاطها من أجل نشر دعاية لها، ومن الأمثلة على ذلك منظمة حماس التي تدير حسابا رسميا على تويتر منذ مارس عام 2015".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "أطالبكم على الفور بإغلاق حسابات "تويتر" الخاصة بقادتهم والمتحدثين بأسماء تلك المنظمات وإزالة محتوياتها".

وشدد آردان، على أنه ووفقا للقانون الإسرائيلي الحالي، يفرض المسؤولية على شركات الإنترنت التي تسمح توزيع "محتوى إرهابي".

المصدر: معا