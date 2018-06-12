لأول مرة.. استجواب نتنياهو في قضية "الغواصات الألمانية"

استجوبت الشرطة الإسرائيلية اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأول مرة في إطار التحقيق في المخالفات المرتكبة أثناء إبرام صفقة شراء غواصات من شركة ThyssenKrupp الألمانية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد أن نتنياهو أدلى بأقواله بصفة شاهد خلال عدة ساعات في قضية 3000 المتعلقة بشراء 3 غواصات من نوع Dolphin و4 قوارب دورية ألمانية بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

وأضاف روزنفلد أن "التحقيق يجري تحت إشراف وموافقة من المدعي العام".

وبالتزامن مع ذلك، أجرت الشرطة الإسرائيلية اليوم أيضا، جولة استجواب جديدة مع نتنياهو في سياق التحقيق في ملف الفساد المعروف إعلاميا بـ"قضية 4000".

وتتمحور هذه القضية حول شبهات بأن نتنياهو قدم تسهيلات بملايين الدولارات لرجل الأعمال وشاؤول ألوفيتش صاحب شركة "بيزك" أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، مقابل دعم نتنياهو إعلاميا عبر موقع "واللا" الإخباري المملوك لـ"بيزك".

كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي شبهات بالفساد في "القضية 1000" المتعلقة بتلقي الرشا على شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار، و"القضية 2000" التي يشتبه فيها بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعرضه رشوة عليه.

المصدر: وكالات