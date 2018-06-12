إيفانكا ترامب وزوجها كوشنير يكسبان ملايين الدولارات

حققت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، ربحا قدره 82 مليون دولار على الأقل من المداخيل الإضافية الخارجة عن أجورهما لعملهما مستشارين للبيت الأبيض العام الماضي.

وذكرت تقارير اقتصادية، أن "إيفانكا وزوجها كوشنير حققا الربح بفضل اتفاقات استثمارية لشركات كانا يديرانها في الماضي".

وجاء في التقارير، أن "إيفانكا ترامب حققت مداخيل بقيمة 3.9 مليون دولار من حصتها في فندق (ترامب انترناشونال هوتيل) في واشنطن، وأكثر من مليوني دولار كمكافأة نهاية خدمة من منظمة ترامب"، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وحقق زوجها جاريد كوشنير أكثر من 5 ملايين دولار كدخل من مجمع شقق "كويل ريدج" التابع لمجموعة شركات كوشنير في ولاية نيوجيرسي.

وقالت الصحيفة إن "كوشنير حقق دخلا من عشرات الشركات المرتبطة بشركة عائلته العقارية.. وحصل في المجمل على 70 مليون دولار على الأقل".

وأشارت إلى أن تقديراتها تؤكد أن أصول كوشنير تراوحت ما بين 179 و735 مليون دولار العام الماضي، فيما تراوحت أصول إيفانكا بين 55.3 و75.6 مليون دولار.

وبلغ مجموع دخلهما 19 مليون دولار على الأقل من المشاريع التجارية و80 مليون دولار من العقارات وغيرها من مصادر الدخل بين عامي 2016 و2017.

المصدر: واشنطن بوست + أ ف ب