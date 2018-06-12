أردوغان يكشف موعد إنتاج أول سيارة تركية محلية بالكامل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نموذج أول سيارة تركية سيكون جاهزا عام 2019 وأن الإنتاج التجاري للسيارة المنتظرة سيبدأ اعتبارا من عام 2021.

وأشار أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية عززت قدرات تركيا وحولت هذه الطاقات إلى الإنتاج والتصدير والتوظيف.

وشدد على أن حزبه تمكن، من تعزيز "الوحدة الوطنية والتضامن في البلاد من خلال تحقيق ديمقراطية حقيقية".

وفي 31 مايو الماضي، وقعت شركات "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كراجا القابضة"، و"توركسيل"، و"زورلو القابضة" المحلية، اتفاق شراكة مع اتحاد الغرف والبورصات التركية أفضى إلى تأسيس "الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية" التي ستنتج السيارات المحلية بنسبة 100%.

وتطرق أردوغان كذلك في كلمته، إلى مشروع قناة إسطنبول، وأكد أنه يعتزم تنفيذ المشروع "شاءت المعارضة أم أبت".

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وسيربط مشروع القناة بحر مرمرة بالأسود في الشطر الأوروبي من إسطنبول على امتداد 45 كيلومترا بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول 2023.

المصدر: .yenisafak

ادوارد سافين