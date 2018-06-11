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أردوغان يتوعد بتجفيف "مستنقع الإرهاب" في قنديل شمالي العراق

أخبار العالم العربي

أردوغان يتوعد بتجفيف
AFP Louisa GOULIAMAKI
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على تجفيف "مستنقع الإرهاب" في منطقة قنديل شمالي العراق، وذلك غداة الإعلان عن إصابة الجيش التركي أكثر من 10 أهداف للمسلحين الأكراد هناك.

وقال الرئيس التركي أمام حشد انتخابي في إقليم نيغدة وسط البلاد: "لقد بدأنا عملياتنا في قنديل.. قنديل لن تكون تهديدا ومصدرا للإرهاب لشعبنا بعد الآن.. سنجفف مستنقع الإرهاب هناك كما فعلنا في عفرين وجرابلس وأعزاز والباب".

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وتعهد أردوغان أيضا بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في سوريا إذا لزم الأمر، ولنفس الغاية.

المصدر: رويترز

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