أوكرانيا تحقق انتصارا صغيرا على "دويتشه فيله"

أعلنت الخارجية الأوكرانية انتصارها بعد أن عدلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية نص مقال حول الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بإلحاح سلطات كييف.

واعتذرت "دويتشه فيله" في "تويتر" للسلطات الأوكرانية على استخدام عبارة "الحرب الأهلية" في وصف الاقتتال الدائر في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد، وذلك في مقال نشر باللغة الإنكليزية يوم أمس وكان مكرسا لنتائج اجتماع رباعية نورماندي.

وصححت الصحيفة نص المقال مستبدلة عبارة "الحرب الأهلية" بـ" النزاع في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المصطلح الأول لا يتوافق مع معايير التحرير الداخلية في "دويتشه فيله".

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention. — dwnews (@dwnews) June 12, 2018

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية، ماريانا بيتسا التعديل التحريري في مقال الصحيفة بأنه "انتصار صغير لكنه مهم".

На звернення МЗС @dwnews вибачилось і скоригувало статтю щодо ситуації на Донбасі. Маленька, але важлива перемога https://t.co/NOsKuLTghh — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 12, 2018

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طالبت الخارجية الأوكرانية "دويتشه فيله" بتصحيح نص المقال، واصفة العبارة المستخدمة فيه بـ"غير المقبولة".

المصدر: وكالات