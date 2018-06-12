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أوكرانيا تحقق انتصارا صغيرا على "دويتشه فيله"

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أوكرانيا تحقق انتصارا صغيرا على
DW
مقر "دويتشه فيله" في مدينة بون
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أعلنت الخارجية الأوكرانية انتصارها بعد أن عدلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية نص مقال حول الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بإلحاح سلطات كييف.

واعتذرت "دويتشه فيله" في "تويتر" للسلطات الأوكرانية على استخدام عبارة "الحرب الأهلية" في وصف الاقتتال الدائر في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد، وذلك في مقال نشر باللغة الإنكليزية يوم أمس وكان مكرسا لنتائج اجتماع رباعية نورماندي.

وصححت الصحيفة نص المقال مستبدلة عبارة "الحرب الأهلية" بـ" النزاع في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المصطلح الأول لا يتوافق مع معايير التحرير الداخلية في "دويتشه فيله".

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية، ماريانا بيتسا التعديل التحريري في مقال الصحيفة بأنه "انتصار صغير لكنه مهم".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طالبت الخارجية الأوكرانية "دويتشه فيله" بتصحيح نص المقال، واصفة العبارة المستخدمة فيه بـ"غير المقبولة".

المصدر: وكالات

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