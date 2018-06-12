نيجيري يدفن والده في سيارة "بي إم دبليو" فارهة!

قرر شاب ثري في نيجيريا توديع والده الراحل بطريقة غريبة، فقد قام بدفنه داخل سيارة فارهة بدلا من وضعه في تابوت، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واشترى النيجيري أبوزويك سيارة فاخرة من طراز "بي إم دبليو" بسعر يبلغ 66 ألف جنيه إسترليني (88 ألف دولار)، وأنزل والده إلى قبره داخل السيارة.

وجاء قرار النيجيري أبوزويك تنفيذا لوعد كان قد قطعه لوالده بتمليكه سيارة فارهة إلا أن المنية لم تسعفه في تحقيق ذلك.

نيجيري ثري يدفن والده بأغرب "تابوت" ممكن - https://t.co/h4M8ZIhho7pic.twitter.com/nevQuiPj7z — مجلة المعصم (@al_measam) ١٢ يونيو ٢٠١٨

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وحفر العاملون داخل مقبرة في مدينة إيهاليا جنوبي البلاد، قبرا بعمق متر و80 سنتميترا حتى يتسع لدفن الأب الراحل.

ولاقت صورة الدفن الغريب تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر البعض سلوك الابن عرفانا تجاه والده، فيما رأى آخرون في الخطوة مجرد تبديد للمال بدلا من إنفاقه على أمور ذات أهمية.

المصدر: lenta.ru