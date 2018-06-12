قمة ترامب وكيم .. صباح الأمل

يرى رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي أن قمة ترامب وكيم ، تتسم بطابع تاريخي ووصفها "بصباح الأمل".

وقال البرلماني الروسي للصحفيين اليوم، إن قمة كيم- ترامب، يمكن أن تصبح أساسا جيدا للمفاوضات اللاحقة لحل الأزمة حول كوريا الشمالية.

وأضاف: "بالفعل يمكن اعتبار القمة حدثا تاريخيا هاما، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن انفراج فوري في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب القمة. ولكن اليوم حلّ بالتأكيد، صباح الأمل. الأمل بتحقيق تقدم في إالحل السلمي للوضع حول كوريا الشمالية".

ووفقا له، من المهم في ختام المفاوضات، المحافظة على النزعة الإيجابية وعدم السماح بأي استفزازات لاحقا أوإهانات متبادلة.

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وشدد على أنه لا يمكن حل المشكلة الكورية الشمالية وخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، إلا بالطرق الدبلوماسية ويجب خلال ذلك السير قدما على طريق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والإلغاء التدريجي للعقوبات ضد بيونغ يانغ.

ويرى ليونيد سلوتسكي، أن المهم هنا، ليس السرعة بل النتائج التي يمكن أن توفرها بشكل كامل خريطة الطريق الموضوعة من قبل روسيا والصين.

المصدر: تاس

ادوارد سافين