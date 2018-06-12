كيم جونغ أون يتجاهل "سؤالا مصيريا" من الصحفيين

امتنع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن الرد على سؤال صحفيين له عن إمكانية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وقال مراسلو البيت الأبيض إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يجب على سؤال الصحفيين حول إمكانية نزع السلاح النووي في بلاده.

وقال مراسل البيت الأبيض: "سئل كيم ثلاث مرات إن كان سيتخلى عن الصواريخ النووية لكنه لم يجب".

وتوجه ترامب وكيم بعد محادثاتهما الفردية في فندق كابيلا إلى شرفة في الطابق الثاني من الفندق، حيث استقبلهما ممثلو وسائل الإعلام والصحفيون.

من جهته صرح ترامب للصحفيين أن علاقته بالزعيم كيم "ممتازة للغاية".

والتقى الزعيمان اليوم في فندق كابيلا داخل جزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما وصف بـ "التاريخي".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي.

المصدر: تاس







