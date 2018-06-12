روسيا تتلقى تهاني أمريكية وكورية شمالية بعيدها

تلقت موسكو اليوم الثلاثاء رسائل تهنئة من كل من واشنطن وبيونغ يانغ بمناسبة عيدها الوطني "يوم روسيا"، الذي تصادف هذا العام مع انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافورة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان مقتضب: "نيابة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والشعب الأمريكي أهنئ الاتحاد الروسي وشعب روسيا بعيد "يوم روسيا". في هذا اليوم نحيي مواطني الاتحاد الروسي وتطلعاتهم إلى مبادئ الحرية الشاملة والحريات المدنية وسيادة القانون".

بدورها، نشرت الوكالة الكورية الشمالية الحكومية رسالة لزعيم البلاد كيم جونغ أون، عبر فيها عن "التهاني الحارة لرئيس روسيا وشعبها الصديق بمناسبة العيد الوطني".

وقال كيم في رسالته: "الشعب الروسي حقق نجاحا في بناء روسيا القوية تحت قيادة فلاديمير بوتين، متجاوزا كل التحديات والصعوبات"، وأعرب عن أمله في أن تصبح العلاقات بين البلدين أقوى من ذي قبل، "وفقا لمتطلبات العصر الجديد وبما يخدم مصلحة كلا الشعبين".

يذكر أن الـ12 من يونيو أصبح عيدا وطنيا في روسيا منذ عام 1992، تحت تسمية "يوم إعلان سيادة الاتحاد الروسي"، لإحياء ذكرى إقرار هذا الإعلان من قبل مجلس السوفييت الأعلى لروسيا السوفيتية في مثل هذا اليوم عام 1990.

وفي عام 1998 اقترح الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين تعديل تسمية هذا العيد ليصبح "يوم روسيا" ، وتم اعتماد هذه التسمية الجديدة رسميا عام 2002.

المصدر: وكالات