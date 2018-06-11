ملياردير هندي يطلب اللجوء إلى بريطانيا

نقلت "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين هنود وبريطانيين أن تاجر المجوهرات الهندي الملياردير نيراف مودي المتهم بالاحتيال بملياري دولار في الهند، قد فر إلى بريطانيا طالبا اللجوء السياسي.

وقال متحدث باسم بنك البنجاب الوطني ثاني أكبر البنوك الحكومية في الهند إن "مجموعتين لتجارة المجوهرات يرأسهما مودي وخاله ميهول تشوكسي، قد حصلتا على نحو 2.2 مليار دولار من البنك بجمع ائتمانات من فروع بنوك هندية في الخارج لقاء ضمانات غير قانونية أصدرها موظفون فاسدون في فرع بنك البنجاب الوطني في مومباي على مدى عدة سنوات".

Billionaire jeweller Nirav Modi flees to UK, claiming political asylum: Report https://t.co/33bRHZN9Hupic.twitter.com/vsIt0mmulg — Times of India (@timesofindia) June 11, 2018

من جهتها، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن "الحكومة الهندية تنتظر اتصال هيئات إنفاذ القانون الهندية بها قبل التقدم لبريطانيا بطلب تسليم مودي".

ووجهت الشرطة الاتحادية الهندية اتهامات لأكثر من 25 شخصا في مايو الماضي، بينهم مودي، وخاله تشوكسي، ورئيسة بنك البنجاب الوطني السابقة أوشا أنانثوسبرامانيان، واثنان من المديرين التنفيذيين في البنك وفي ثلاث شركات مملوكة لمودي.

المصدر: وكالات