كيم لن ينتظر طويلا بعد انتهاء قمة سنغافورة

سربت وسائل إعلام معلومات تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيغادر سنغافورة بعد 7 ساعات من بدء قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على ترتيبات القمة، إن كيم حدد الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء موعدا لمغادرة سنغافورة، أي بعد مرور 7 ساعات من بدء الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وأضافت الوكالة أن هذا الأمر دفع ترامب لتحديد موعد مغادرته يوم الثلاثاء بدلا من الأربعاء، كما كان مقررا سابقا.

وبحسب جدول ترامب المعدل، ستنطلق طائرته من سنغافورة يوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء.

ومن المخطط أن يبدأ اللقاء وجها لوجه بين ترامب وكيم في الساعة 09:15 حسب التوقيت المحلي (01:15 بتوقيت غرينتش) ليستغرق 45 دقيقة، ومن ثم يعقب اللقاء مفاوضات موسعة بين وفدي الطرفين ستدوم لساعة ونصف الساعة، وفقا لجدول ترامب الذي نشره البيت الأبيض اليوم.

وفي الساعة الـ11 قبل الظهر سيحضر كيم وترامب غداء رسميا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي مؤتمرا صحفيا في الساعة 16:00 (08:00 بتوقيت غرينتش) للإعلان عن نتائج القمة.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية أفادت، يوم أمس الأحد، بأن مفاوضات ترامب - كيم ستركز على بحث سبل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وآفاق إقامة علاقات جديدة نوعيا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وآلية دعم نظام سلام مستدام في المنطقة.

المصدر: وكالات