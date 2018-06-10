بيونغ يانغ: آلية السلام ونزع النووي على طاولة قمة كيم - ترامب

أعلنت بيونغ يانغ أن قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتمحور حول بحث نزع النووي و"آلية دائمة وثابتة لحفظ السلام" في شبه الجزيرة الكورية.

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وعشية انطلاق القمة يوم غد الاثنين في سنغافورة ذكرت بيونغ يانغ أن وزير الخارجية، ري يونغ هو؛ ووزير الدفاع، نو كوانغ تشول، والشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، سيرافقون كيم في جولته إلى سنغافورة.

وسبق أن وصل كيم جونغ أون إلى قمة سنغافورة، ظهر اليوم الأحد، حيث التقى وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، ورئيس الوزراء، لي هسيين لونج.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

وتبعه الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى سنغافورة مغادرا قمة مجموعة G7 في كندا.

ويضم الوفد المرافق لترامب كل من وزير الخارجية، مايك بومبيو؛ ورئيس جهاز موظفي الإدارة الأمريكية، جون كيلي؛ والمتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز؛ ومستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، الذي كاد خطابه الشديد اللهجة التسبب بإلغاء القمة الأمريكية - الكورية الشمالية التاريخية، الشهر الماضي.

وأثار مقترح بولتون بتطبيق "نموذج ليبيا" على كوريا الشمالية خلال المفاوضات حول سلاحها النووي مع فريق ترامب، غضب بيونغ يانغ.

يشار إلى أن ترامب كان أعلن، قبل يومين، أنه متوجه إلى سنغافورة "بمهمة سلام"، مؤكدا أنه سيحدد بعد مرور دقيقة واحدة فقط مدى جدية نوايا الزعيم الكوري الشمالي.

ومن المخطط أن يجتمع كيم وترامب في فندق "كابيلا" بجازيرة سينتوسا يوم غد الثلاثاء.

المصدر: وكالات