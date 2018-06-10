كيم يلتقي رئيس وزراء سنغافورة

التقى رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب وصوله إلى سنغافورة اليوم الأحد في إطار التحضير للقمة المرتقبة الكورية الشمالية الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام، شكر كيم حكومة سنغافورة على جهودها في سبيل عقد قمة تاريخية بينه والرئيس الأمريكي، فيما شكر رئيس وزراء سنغافورة كيم على زيارته سنغافورة ولقائه معه.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وصل صباح اليوم الأحد إلى سنغافورة لحضور قمته المرتقبة مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي