 
مباشر

كيم يلتقي رئيس وزراء سنغافورة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcr1

التقى رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب وصوله إلى سنغافورة اليوم الأحد في إطار التحضير للقمة المرتقبة الكورية الشمالية الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام، شكر كيم حكومة سنغافورة على جهودها في سبيل عقد قمة تاريخية بينه والرئيس الأمريكي، فيما شكر رئيس وزراء سنغافورة كيم على زيارته سنغافورة ولقائه معه.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وصل صباح اليوم الأحد إلى سنغافورة لحضور قمته المرتقبة مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا