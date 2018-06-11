ابنة السفير الأمريكي في موسكو تصف ترامب وكيم بـ"المستبدين"

انتقدت آبي هانتسمان، ابنة السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان ومقدمة البرامج في قناة "فوكس نيوز"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وخلال بث تلفزيوني، وصفت آبي الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي بـ "الدكتاتورين".

وقالت صحيفة" هافينغتون بوست،، إن آبي هانتسمان، ناقشت خلال بث تلفزيوني، مع ضيوف برنامجها، اللقاء المنتظر بين ترامب وكيم في سنغافورة يوم 12 يونيو.

وقالت هانتسمان:" بغض النظر عما سيحدث في لقاء ديكتاتورين، ما نراه الآن - تاريخ".

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في وقت لاحق اعتذرت آبي في تغريدة لها على تويتر، وكتبت:" نرتكب جميعا بعض الزلات في الحياة. وأنا ارتكب الكثير منها.. الآن دعونا ننتقل إلى الأمور التي تهمنا حقاً ".

وسيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، غدا صباحا في قمة تاريخية تحتضنها سنغافورة.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين