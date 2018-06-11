كيم وترامب واستعراض سياراتهما الفارهة!

في طرائف القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قارن الصحفيون بين السيارات التي يستخدمها كل من الزعيمين للتنقل في سنغافورة.

وذكرت وكالة تاس أن كيم يتنقل في سيارة من دون لوحة تسجيل وتحمل علمين لبلده، بينما تحمل السيارة التي يستقلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علما أمريكيا وآخر سنغافوريا، كما تحمل لوحة تسجيل أمريكية.

وأحضرت سيارة ميرسيدس ("Mercedes S600 Pullman") لكيم من بيونع يانغ في طائرة من نوع إل-76، هبطت يوم الأحد في مطار "شانغي" بسنغافورة، كما أحضر الوفد الكوري الشمالي معه سيارة Maybach أيضا، تكون دائما برفقة ميرسيدس كيم.

وخلافا لكيم، وصل ترامب إلى سنغافورة عبر قاعدة "بايا ليبار" الجوية، وليس مطار "تشانغي". وذهب ترامب إلى الاجتماع مع رئيس وزراء سنغافورة صباح اليوم الاثنين، بموكب يضم سيارتين من نوع "كاديلاك".

Reuters EDGAR SU

وسيعقد اللقاء بين كيم وترامب صباح غد الثلاثاء في فندق "كابيلا" الفخم في جزيرة سنتوسا بسنغافورة.

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المصدر: تاس