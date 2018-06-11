ترامب لماكرون: الصين أرحم منكم في التجارة!

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء جمعه مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون إبان زيارة الأخير للولايات المتحدة في أبريل الماضي أن التعاون التجاري مع أوروبا "أسوأ منه مع الصين"

وبحسب موقع أكسيوس (Axios) الأمريكي، قال ماكرون لترامب في محادثة شخصية أثناء زيارته البيت الأبيض في 24 أبريل الماضي، "دعونا نتعاون، فلدينا مشكلة مشتركة.. الصين"، فرد ترامب قائلا إن التجارة مع الاتحاد الأوروبي "أسواء منها مع الصين".

على صعيد آخر، شن ترامب صباح اليوم هجوما جديدا على حلفاء واشنطن الغربيين، وكتب على موقع "تويتر" منتقدا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مجددا: "وفقا لبيانات كندا، فإنها تحقق ما يعادل 100 مليار دولار في التجارة مع الولايات المتحدة.. يبدو أنهم تباهوا ووقعوا"!

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ يونيو ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: "الولايات المتحدة تدفع تقريبا التكلفة الكاملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي يحمي العديد من هذه الدول نفسها التي تزعجنا في التجارة.. إن لدى الاتحاد الأوروبي فائض بقيمة 151 مليار دولار، يجب أن يدفعوا أكثر بكثير للجيش"!

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واندلعت حرب كلامية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين السبت بعد أن هاجم ترامب ترودو، على خلفية تصريحات للأخير تعهد فيها بالرد على فرض واشنطن رسوما على واردات الفولاذ والألمونيوم.

وفرضت إدارة الرئيس ترامب في مارس الماضي رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفائها، الاتحاد الأوروبي وكندا.

المصدر: وكالات