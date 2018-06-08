ترامب يهاجم ماكرون وترودو عشية انعقاد قمة مجموعة السبع

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لمطالبتهما بفرض قيود تجارية على المنتجات الأمريكية، عشية انعقاد قمة مجموعة السبع.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس: "من فضلكم أخبروا رئيس الوزراء ترودو والرئيس ماكرون أنهما يتقاضيان رسوما جمركية هائلة من الولايات المتحدة ويفرضان حواجز. يبلغ فائض تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 151 مليار دولار كما أن كندا تبقي مزارعينا بعيدا عن (أسواقها). وأتطلع لمقابلتهما غدا".

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

وتابع ترامب: "لماذا لا يبلغ الاتحاد الأوروبي وكندا العالم بأنهما فرضا قيودا تجارية ضخمة على الولايات المتحدة؟ إن هذا أمر غير عادل لمزارعينا وشركاتنا وعمالنا. أزيلوا الرسوم والقيود أو سنفعل أكثر لمطابقتها".

Why isn’t the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

من جهته حذر ماكرون من إمكانية توقيع المشاركين في القمة اتفاقات سداسية بدون الولايات المتحدة. وكتب ماكرون على تويتر: "الرئيس الأمريكي قد لا يكون ضد العزلة، ونحن لسنا ضد توقيع اتفاقات بين ست دول"​​​.

وجاءت تغريدات ترامب عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في كندا يومي 8 و9 يونيو الجاري، ووسط خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

وعلى إثرها توعدت كندا والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية ردا على الرسوم الأمريكية، وتبرر واشنطن رسومها بأنها إجراء وقائي يهدف لحماية قطاعها الصناعي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي