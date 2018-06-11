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قمة مكة تدعم الأردن بـ2.5 مليار دولار

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قمة مكة تدعم الأردن بـ2.5 مليار دولار
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عقدت في مكة المكرمة قمة رباعية دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث دعم الأردن اقتصاديا.

وانتهى الاجتماع إلى بيان ختامي للقمة تضمّن تعهّد السعودية والإمارات والكويت، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إجماليا إلى مبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار تتمثل في:
1 - وديعة في البنك المركزي الأردني.
2 - ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.
3 - دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.
4 - تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

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وشارك في القمة إلى جانب العاهل السعودي، أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله.

وأعرب عبدالله عن شكره وتقديره لسلمان على مبادرته بالدعوة لهذا الاجتماع، وكذلك لدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع الدعوة، وعلى تقديم حزمة المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لأزمته الحالية.

المصدر: RT

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