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مكة المكرمة.. وصول الزعماء المشاركين في القمة الرباعية حول الأردن

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مكة المكرمة.. وصول الزعماء المشاركين في القمة الرباعية حول الأردن
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وصل إلى مكة المكرمة الزعماء العرب المشاركون في القمة الرباعية التي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث دعم الأردن اقتصاديا.

ووصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مكة المكرمة، حيث كان في استقباله الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقبل ذلك وصل إلى الأراضي السعودية كل من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، للمشاركة في القمة.

وكان العاهل الأردني رحب بدعوة الرياض لعقد الاجتماع، مؤكدا أن السعودية والدول المشاركة باللقاء لم تتوانى عن دعم الأردن والوقوف إلى جانبه.

المصدر: وكالات

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