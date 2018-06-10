مكة المكرمة.. وصول الزعماء المشاركين في القمة الرباعية حول الأردن

وصل إلى مكة المكرمة الزعماء العرب المشاركون في القمة الرباعية التي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث دعم الأردن اقتصاديا.

ووصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مكة المكرمة، حيث كان في استقباله الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

سمو أمير البلاد يصل إلى مدينة مكة المكرمة https://t.co/5yAH8ZDBQFpic.twitter.com/GKygQ35p2G — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 10, 2018

وقبل ذلك وصل إلى الأراضي السعودية كل من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، للمشاركة في القمة.

محمد بن راشد آل مكتوم خلال وصوله جدة.

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#السعودية_الاردن_بلد_واحد

. pic.twitter.com/NPySmt4xnK — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 10, 2018

العاهل الأردني يصل إلى جدة في زيارة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع دعم الاردن الذي يعقد في مكة المكرمة pic.twitter.com/F9ZNF3sFog — محمد الوهيبي (@Mohamedalwehibi) June 10, 2018

وكان العاهل الأردني رحب بدعوة الرياض لعقد الاجتماع، مؤكدا أن السعودية والدول المشاركة باللقاء لم تتوانى عن دعم الأردن والوقوف إلى جانبه.

المصدر: وكالات